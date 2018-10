Un giovane e una donna sono stati soccorsi nella serata di ieri perchè colpiti da malori.

Malori in stazione e vicino all’università

Una 51enne si è sentita male ieri sera intorno alle 20 in stazione a Cernusco. Sul posto sono interveniti i volontari della Croce Rossa di Olgiate che hanno prestato le prime cure sul posto. Fortunatamente per la malcapitata nulla di grave. La 51enne infatti è stata accompagnata al’ospedale Mandic di Merate in codice verde. Stesso codice ma diversa destinazione, ovvero l’ospedale di Lecco, per il 29enne colpito da malore nei pressi del Politecnico a Lecco, in via Ghislanzoni. E’ successo una manciata di minuti prima di mezzanotte. Il ragazzo è stato preso in cura e poi trasportato dai volontari della Croce San Nicolò.