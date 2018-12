Ancora malori causati dall’alcol sia nella serata di ieri che in pieno giorno. Il fenomeno sta assumendo contorni preoccupanti con episodi che hanno riguardato anche giovanissimi. Solo pochi giorni fa forze dell’ordine e sanitari si erano mobilitati per una ragazzina di 14 anni che presentava i sintomi di una intossicazione etilica.

Malori causati dall’alcol

Due gli episodi registrati ieri: il primo in pieno giorno a Valmadrera in un bar di via Lecco. A stare male una donna di 62 anni. La richiesta di soccorsi è partita intorno alle 10.30 di mattina. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso di Calolzio che hanno trasportato la donna al Manzoni per accertamenti. Ieri sera altra allerta sanitari, questa volta in un locale di via Fabbricone. Il troppo alcol ha fatto sta male un uomo di 59 anni che è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa di Olgiate e poi trasportato in codice verde al Mandic.