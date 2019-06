Ancora ladri nella notte allo Stallazzo, noto ristoro sulle rive dell’Adda a Paderno d’Adda.

Ancora ladri allo Stallazzo

E’ il quinto episodio di furto che si registra dall’inizio dell’anno. Particolarmente indignato si è detto il presidente della cooperativa Solleva, che gestisce il ristoro, Luigi Gasparini. “Adesso basta davvero. Nei prossimi giorni partirà un presidio notturno per scongiurare una volta per tutte questi vandalismi. Siamo stanchi di questa situazione”. I malviventi hanno cercato di sfondare un vetro per accedere alla struttura e appropriarsi di alcune bottiglie di vino. Inoltre i ladri hanno pensato bene anche di creare disordine nel cortiletto esterno. “I danni che abbiamo subito non sono elevati, resta la noia di dover ancora una volta riparare tutto e di aver subito l’ennesimo furto”, ha concluso il presidente.