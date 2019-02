Allarme truffe nel Meratese: in azione finti tecnici. A mettere tutti in guardia è Lario Reti Holding, che a seguito di recenti segnalazioni di tentativi di frode avvenuti nel meratese, suggerisce alla clientela alcune semplici ed efficaci regole per riconoscere i propri operatori tecnici.

Allarme truffe nel Meratese: in azione finti tecnici

Ecco alcune pratiche regole per difendersi

• Diffidare di chiunque chiedesse di controllare o riscuotere una bolletta. I nostri tecnici non sono incaricati dell’esecuzione di tale attività e gli incassi non avvengono MAI in contanti.

• I nostri operatori tecnici indossano sempre la divisa, con i loghi aziendali ed il nome Lario Reti Holding ben visibili al pubblico.

• Lario Reti Holding non effettua vendita porta a porta. I nostri operatori tecnici non sono incaricati della vendita di dispositivi di rilevamento gas metano o monossido di carbonio, né di purificazione o controllo dell’acqua.

• Richiedere sempre il tesserino di identificazione agli operatori di Lario Reti Holding (o di altre società incaricate), che si presentassero per un controllo tecnico.

In caso di dubbi, chiamare il numero verde del Servizio Clienti, chiedendo conferma della presenza di operatori nella propria zona: 800 085 588

Qualora il vostro dubbio persistesse, si consiglia di negare l’accesso alla proprietà privata