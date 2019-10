Allarme bomba nei pressi della Fiera di Osnago. La chiamata ai Carabinieri è giunta da alcuni passanti che si sono insospettiti dalla presenza, a margine della carreggiata alla rotonda di via XXV Aprile, di una valigia abbandonata.

Allarme bomba alla Fiera di Osnago

La chiamata ai Carabinieri è giunta attorno alle 13 del pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre. Sul posto si sono portati rapidamente i militare della compagnia di Merate, che hanno presidiato la zona in attesa dell’arrivo degli artificieri (arrivati alle 14 circa) e in seguito anche una pattuglia della Polizia Locale di Osnago e Lomagna. La valigia è stata aperta ed è risultata vuota. La circolazione stradale, che in precedenza era stata bloccata per ragioni di sicurezza, è ripresa regolarmente attorno alle 14.20.