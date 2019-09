Allarme nella serata di ieri, sabato 28 settembre, al ponte di Paderno. Alcuni passanti hanno infatti visto un uomo aggirarsi per il viadotto in modo sospetto, avvicinandosi ai parapetti. Immediata è quindi partita la chiamata ai soccorsi, ma fortunatamente non si è verificato nessun suicidio.

Allarme al ponte di Paderno

L’uomo, un 50enne residente a Spino d’Adda, dopo aver vagato in stato confusionale nella zona del ponte poco prima delle 20, è stato ritrovato poco dopo in via Airoldi dai Carabinieri che si erano portati sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti insospettiti dalla presenza dell’uomo sul ponte. Il 50enne è stato quindi affidato ai propri familiari, avvertiti prontamente dell’accaduto.