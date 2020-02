Alcol e droga alla guida: strage di patenti sulla Provinciale, oltre 100 punti “in fumo”. Sabato notte gli uomini della Polstrada di Lecco, insieme ai colleghi di Monza e agli uomini Squadra Volanti della Questura di Lecco sono scesi in campo per un servizio antistrage lungo a Strada provinciale 342 dir tra Lomagna e Carnate. L’obiettivo era quello scongiurare che giovani e meno giovani si mettano alla guida sotto l’effetto di droga o alcol, così da rendere più sicure le strade delle province di Lecco e Monza Brianza.

LEGGI ANCHE 50enne scomparso: si cerca Osvaldo Lanfredini FOTO

Strage di patenti sulla Provinciale

Pesante il bilancio dell’attività compiuta dagli agenti tra mezzanotte e le sei di mattina: le violazioni accertate hanno portato alla decurtazione di un totale di 120 punti e al ritiro di 13 patenti di guida. 80 in tutti i veicolo fermat dalle 7 pattuglie, e altrettanti i conducenti sottoposti a controllo attraverso il precursore di alcol e in alcuni casi, di fronte ad atteggiamenti sospetti, anche con il Drugtest 5000.

Alcol e droga alla guida

Due gli automobilisti risultati positivi a sostanze stupefacenti cannabinoidi – marjuana che si sono visti ritirare la patente in attesa degli esami che saranno eseguiti da parte del Centro Ricerche di

Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma. Degli altri conducenti controllati, 9 sono risultati positivi agli esami effettuati con l’alcoltest e pertanto sono stati sanzionati, 3 in via amministrativa e 6 denunciati all’Autorità Giudiziaria, tutti con conseguente ritiro della patente. È stata anche sequestrata un’autovettura, perché priva di assicurazione, nonché sprovvista della prescritta revisione biennale. A due conducenti extracomunitari è stata ritirata la patente di guida estera, perché risultati essere residenti in Italia da oltre un anno, muniti di documento di guida non convertibile.

Anche i medici della Polizia in azione

L’attività di polizia come accennato, ha visto la collaborazione del personale medico della Polizia di Stato , che grazie alla presenza di un’unità mobile ha individuato i 2 conducenti che, pur non avendo assunto alcol, avevano fatto uso di sostanze stupefacenti.