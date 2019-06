Serata e notte impegnative per i soccorritori lecchesi, alle prese con diversi interventi per cadute e malori provocati dall’alcol. Tra le persone soccorse anche una ragazzina di 16 anni che è stata trasportata in ospedale a Lecco.

Alcol e cadute

La richiesta di aiuto per la giovanissima è scattata poco prima delle 22 in centro Barzio. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso di Bellano: la ragazzina, che presentava i sintomi di una intossicazione etilica, è stata trasportata in ospedale a Lecco non in gravi condizioni. A causa dell’alcol è stato male anche un uomo di 44 anni che è stato soccorso intorno alle 20 sulla Strada Statale 36 dir, ovvero la nuova Lecco Ballabio. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la Polizia Stradale. Anche lui è stato portato al Manzoni di Lecco.

Sempre in Valsassina, a Barzio i sanitari sono dovuti intervenire per prendersi cura di due giovani caduti a terra nei pressi del festiva musicale. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice verde per accertamenti.

Cadute e malori anche in centro Lecco durante la notte e all’alba di stamattina, domenica 9 giugno 2019, sanitari nuovamente mobilitati per un uomo che è stato male per l’eccessivo abuso di alcol. E’ successo intorno alle 6.30 in via Trento a Osnago. Il 43enne è stato portato in ospedale a Merate.