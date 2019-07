Alcol e auto ribaltata: soccorse cinque persone tra la tarda serata di ieri e il cuore della notte tra giovedì e venerdì.

Troppo alcol

Due le persone che hanno avuto bisogno dell’aiuto dei sanitari dopo malori causati dal troppo alcol: poco prima di mezzanotte un enne è stato soccorso dai volontari della Croce Verde di Bosisio proprio a Bosisio, in via Monza. L’uomo, che presentava i sintomi di una intossicazione etilica, è stato trasportato all’ospedale di Erba. Non si è reso invece necessario un “viaggio” in ospedale per il 27enne che si è sentito male sul lungolago a Lecco dopo aver alzato il gomito. E’ stato soccorso sul posto, intorno alle 3.30 dai volontari della Croce Rossa do Lecco. Sul caso è stata allertata anche la Questura

Auto ribaltata

Paura invece poco dopo mezzanotte e mezza per un’auto ribaltata a Montevecchia. L’incidente è avvenuto in via Monza: sul posto, inizialmente in codice rosso, si sono precipitati gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma si sono mobilitati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente i tre giovani a bordo, di 19, 21 e 24 anni, no hanno riportato gravi ferite. Una volta fuori dall’abitacolo sono stati trasportati al Mandic per accertamenti.