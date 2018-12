Si è consumata in via Roma a Vercurago la aggressione costata ad un 34enne il ricovero in ospedale in codice giallo.

Aggressione a Vercurago

E’ successo stanotte nel tratto della provinciale Sp639 compreso tra il municipio e l’ufficio postale. Non sono note le circostanze per cui poco dopo le 2.10 sono state allertate le forze dell’ordine insieme al soccorso in emergenza. Quest’ultimo è giunto sul posto con un’ambulanza dei Volontari Soccorso Calolziocorte, provvedendo poi al ricovero al Manzoni di Lecco di un uomo di trentaquattro anni. Sul posto anche i Carabinieri.

Schianto a Beverate

Si è registrato invece poco dopo le 22.45 lo schianto di un’auto in via Giulio Prinetti a Beverate di Brivio. Coinvolto un uomo 53enne, soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Croce Rossa e quindi trasportato all’ospedale Mandic di Merate. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale.