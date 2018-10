Aggressione in strada ieri sera intorno alle 21 ad Airuno.

Paura per una Aggressione un strada

A rimanere ferito nell’evento violento è stato un giovane di 29 anni che fortunatamente non versa in gravi condizioni. Tutto è avvenuto nei pressi di un bar situato su via Statale, situato tra le due principali rotonde del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari ed in particolare i Carabinieri e i volontari della Croce Rossa di Olgiate. Questi ultimi, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno accompagnato il giovane in ospedale a Merate in codice verde.