Accusa un malore alla guida e si schianta, paura per un 54enne.

Accusa un malore alla guida e si schianta

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 a Robbiate. Secondo le prime informazioni un uomo alla guida di un furgoncino si è sentito male mentre percorreva viale Brianza poco distante dal confine con Paderno. L’autista non è riuscito a tenere il mezzo nella carreggiata ed è andato a schiantarsi contro un muretto. Immediata è scattata la mobilitazione dei soccorritori. Sul posto, in codice rosso sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate e gli uomini del 118. Non solo ma in viale Brianza sono arrivati anche pompieri e agenti della Polizia Locale.

I soccorsi

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e quindi caricato sull’ambulanza per essere trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono quindi serie ma fortunatamente non critiche. Anche ieri a Merate brutto incidente a causa di un malore. Una donna si è sentita male mentre percorreva via De Gasperi e ha travolto un uomo e tre auto in sosta.