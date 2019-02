Dramma nella mattinata di oggi, domenica 3 febbraio 2019 a Merate: 73enne trovata senza vita in casa.

La tragedia si è consumata in un appartamento situato in un condominio in via Leopardi a Merate. La donna è stata ritrovata senza vita sul divano della sua abitazione. E’ stato il figlio della pensionata a fare a terribile scoperta e subito ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i medici del 118 a bordo dell’auto medica. Ai sanitari purtroppo non è rimasto che il triste compito di constatare il decesso dell’anziana. In via Leopardi sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate che hanno effettuato i rilievi. Dopo l’ispezione è apparso chiaro chiaro che il decesso è avvenuti per cause naturali