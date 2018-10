Nottata relativamente tranquilla, quella appena trascorsa, per le squadre di pronto intervento del 118 in provincia di Lecco. La missione più impegnativa da parte della Croce Rossa di Galbiate, che poco dopo l’una è intervenuta a Calolziocorte in via Dante per soccorrere un 53enne.

53enne soccorso

A supportare l’ambulanza anche un’automedica da Lecco: il team è stato allertato d’urgenza e sempre in “codice” rosso ha trasportato l’uomo all’ospedale del capoluogo. L’intervento è stato derubricato come “medico acuto” e non sono state infatti coinvolte altre Forze dell’ordine.

Poche altre uscite

A Beverate di Brivio verso le 3 un lieve malore per una 23enne, mentre bisogna risalire a parecchie ore prima, alla serata di venerdì, per trovare un’intervento a Galbiate in via Corti presso un impianto sportivo dove vittima di uno scontro di gioco è risultato un 43enne, poi portato al Manzoni, non grave.