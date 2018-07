Il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, lunedì sera, in Villa Confalonieri a Merate, per un incontro dedicato al tema “Welfare e futuro del Terzo settore” promosso da Netweek e da Costruiamo il futuro.

Giuseppe Guzzetti ha incontrato nella sede di Netweek i vertici aziendali accompagnato dal direttore editoriale Giancarlo Ferrario: il presidente e amministratore delegato Alessio Laurenzano, il cfo Massimo Cristofori e il vice president Sales & Marketing Riccardo Galione. Poi ha tenuto una lectio magistralis dinanzi a una platea formata da oltre sessanta giornalisti delle nostre 67 edizioni settimanali e dei nostri 29 quotidiani online.

A seguire, in Villa Confalonieri, tanti esponenti della politica locale (a far gli onori di casa il sindaco Andrea Massironi, il vice Giuseppe Procopio e il presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano), della società civile e dell’imprenditoria hanno seguito con interesse l’incontro promosso da Netweek, dalla Fondazione Costruiamo il futuro presieduta dall’onorevole Maurizio Lupi e dalla Fondazione Comunitaria Lecchese rappresentata dal professor Mario Mozzanica, con la preziosa collaborazione di Retesalute. Tante le analogie con la grande realtà guidata dal presidente Guzzetti, emerse nel corso del dibattito moderato dal direttore Ferrario: la mission comune è valorizzare e dar forza al cosiddetto Terzo settore, che solo semplicisticamente possiamo tradurre con ciò che una volta si definiva “volontariato”.

Un mondo invece ormai articolato e organizzato, che arriva là dove lo Stato non è più in grado di arrivare. E le Fondazioni in questo senso occupano un ruolo assolutamente centrale, come ha sottolineato lo stesso Guzzetti:

“ Welfare di comunità e innovazione sociale è uno dei progetti che, ad esempio, ha riscosso risultati clamorosi, tanto che, previsto per un triennio, è stato prorogato per il quarto anno e probabilmente lo sarà anche in seguito. Il tema strategico è la comunità : lanciamo bandi non per singole realtà, ma spingiamo enti, associazioni, cittadini e aziende in un territorio omogeneo (come il Meratese, ad esempio) a fare rete per affrontare e provare a risolvere problemi specifici di quella comunità. Ben 28 i progetti sposati in tre anni, altri 8 nei giorni scorsi “.

“ Le Fondazioni in questo quadro giocano un ruolo importante. Aiutano il Terzo settore, ma non sono semplicemente un bancomat dal quale attingere … All’inizio era così, ora sono diventate soggetti proattivi: se prima dicevano ‘Fate proposte per ottenere fondi, noi le valuteremo’, ora scelgono ambiti di priorità e mettono a punto bandi mirati “.

“Con la crisi dello Stato sociale, nel corso degli ultimi anni, il Terzo settore, o privato sociale , ha via via sopperito alla carenza di risorse pubbliche su innumerevoli fronti, dai servizi alla persona, al disagio giovanile, alle nuove povertà, per esempio. Un mondo che rappresenta il 3/5% del Pil nazionale (si prevede arrivi al 10% nei prossimi anni), che fa risparmiare allo stato 7,8 miliardi l’anno e che conta 4 milioni di volontari “.

“I bisogni sono davvero tanti – ha proseguito Guzzetti – Noi con quasi 160 milioni stanziati l’anno siamo riusciti a soddisfarne alcuni in maniera significativa. La povertà: lo sapevate che a Milano 20mila bambini, uno su dieci, non mangia tutti i giorni? Questo è inaccettabile, in un posto come la Lombardia (da sola più ricca di interi Stati europei), addirittura nel suo capoluogo: per questo ci siamo dati tre anni di tempo perché questa situazione finisca”.

“Poi c’è il problema dei Neet (Not in Education, Employment or Training). E’ assurdo che 260mila giovani fra i 15 e i 29 anni non studino e abbiano smesso di cercare lavoro. Con Terna, Microsoft, Fastweb e Intesa abbiamo creato Cariplo Factory, perché le aziende di posti di lavoro ne avrebbero anche, ma serve uno step in più per colmare le lacune di una formazione scolastica carente: beh, finora siamo riusciti a far assumere ben 7mila ragazzi. Infine non dimentichiamo la ricerca, nella quale investiamo mediamente circa 50/60 milioni ogni anno”.

“Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma anche lo Stato deve fare la sua. Il problema è che per il welfare spende ogni anno ben 70 miliardi di euro, ma non sempre nella maniera giusta. I fondi per il sociale vengono destinati centralmente da Roma, spesso in maniera dissennata: è possibile che lo Stato continui, ad esempio, a sostenere famiglie uscite dalla povertà, quando invece non si occupa di quelle che entrano? Ecco, su questo aspetto in futuro la speranza è che il Terzo settore faccia sentire la propria voce, proponendo al Governo una gestione più decentrata delle risorse”.