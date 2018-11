Un flash mob contro la violenza sulle donne in piazza Prinetti a Merate. A organizzarlo sono l’associazione L’altra metà del cielo, Dietrolalavagna, Merate in Comune, Soroptimist, Lions Club, Inner Wheel, Rotary Merate e Piccoli Idilli.

Flash mob contro la violenza sulle donne

L’appuntamento è per domenica 25 novembre alle 10.30. Gli organizzatori posizioneranno in piazza Prinetti 120 sedie vuote in rappresentanza delle donne uccise nell’ultimo anno.

Un gesto forte dal punto di vista simbolico, al quale farà seguito una bellissima mostra che invece verrà allestita nello spazio Artee20 ai Bastioni (area Cazzaniga) in via Cazzaniga. “Com’eri vestita?” è una mostra itinerante contro gli stereotipi che colpevolizzano le vittime di stupro, iniziativa partita l’8 marzo alla Fabbrica del Vapore a Milano e che a Merate farà tappa il 30 novembre, l’1 e il 2 dicembre. L’inaugurazione si terrà venerdì 30 novembre alle 18.30, sabato e domenica rimarrà invece aperta dalle 10 alle 18.30.