Un flash mob emozionante per dire “Ora Basta” alla violenza sulle donne. L’iniziativa si è svolta in piazza Prinetti a Merate nella mattinata di oggi, domenica 25 novembre.

Flash mob contro la violenza sulle donne

Emozionante il colpo d’occhio delle sedie rosse e vuote posizionate dagli organizzatori. Una per ogni donna vittima di femminicidio, i cui nomi sono stati scanditi mentre alcune volontarie delle associazioni coinvolte nel progetto srotolavano il maxi striscione con la scritta “Ora Basta”. A organizzare il flash mob sono state le associazioni L’altra metà del cielo, Dietrolalavagna, Merate in Comune, Soroptimist, Lions Club, Inner Wheel, Rotary Merate e Piccoli Idilli.