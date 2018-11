Un vaso di fiori per onorare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A compiere un piccolo ma significativo gesto è stato il gruppo Sei Merate, in minoranza in Consiglio comunale a Merate.

Fiori contro la violenza sulle donne

Nella stessa giornata in cui le associazioni si sono riunite per dare vita a un’emozionante flash mob in piazza Prinetti, i membri del gruppo Sei Merate hanno omaggiato la memoria di tutte le vittime di femminicidio facendo visita alla stele realizzata dall’artista Dolores Previtali nel Parco delle Rimembranze. Alla sobria cerimonia hanno partecipato Aldo Castelli, Alessandro Pozzi e Valeria Marinari.