Comprata Villa Sottocasa: Silvio Berlusconi fa "shopping" a Vimercate

Crocevia obbligato verso il Nord est Milano anche per meratesi e lecchesi, Vimercate oggi è sotto i riflettori per via dell’ultima “impresa” a livello di shopping dell’ex Cavaliere. Villa Sottocasa: Silvio Berlusconi ha acquistato l’ala privata della dimora di delizia nel centro storico del Comune.

Villa Sottocasa: Silvio Berlusconi proprietario

Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario dell’ala privata di Villa Sottocasa. La società «Leader» di Vimercate, dell’architetto Ivo Redaelli, ha infatti ceduto per 2 milioni e mezzo di euro, l’ala nord della dimora di delizia (le altre due ali sono del Comune) ad una società che è riconducibile direttamente all’ex premier.

Giallo sulla mancata prelazione

Ma c’è anche un elemento in più, che andrà inevitabilmente sviscerato: la vicenda si tinge di giallo perché il Comune sembra non sia stato messo nelle condizioni, come previsto dagli accordi, di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto. Un tassello polemico che farà sicuramente discutere di nuovo: sulla villa nobiliare sono stati versati fiumi d’inchiostro a proposito di una vicenda giudiziaria su abusi che ha visto alla fine assolti gli ex amministratori del Municipio.

In Provincia di Lecco, a Casatenovo, ricordiamo che l’ex Presidente del Consiglio ha acquistato una villa principalmente nelle disponibilità della fidanzata Francesca Pascale, mentre a Merate al centro del suo interesse sono finite recentemente alcune villette.

