Due settimane di chiusura per il viadotto Alcherio, nei pressi della stazione ferroviaria di Airuno. L’ordinanza è stata firmata dal responsabile della Polizia Locale Luca Bianchi: la chiusura avverrà da domani. lunedì 10 giugno fino al 23 giugno.

LEGGI QUI L’ORDINANZA

Chiude il viadotto Alcherio

L’intervento, già stabilito anche dalla precedente Amministrazione di Adele Gatti, è stato ritenuto urgente dal nuovo sindaco Alessandro Milani che ha provveduto ad accelerare i tempi. Dalle 7 di domani lunedì 10 giugno dunque il viadotto chiuderà al transito per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione ormai usurati dal tempo e per mettere in sicurezza il ponte a scavalco della ferrovia. Saranno due settimana di disagio per la viabilità di Airuno, soprattutto per chi scende dalla frazione collinare di Aizurro e per i residenti a Valgreghentino che per raggiungere la stazione o comunque per muoversi in direzione di Milano sono soliti transitare da lì. I lavori proseguiranno fino alle 18 del 23 giugno: durante la durata dell’intervento sarà vietato il transito a tutti i veicoli sul viadotto, saranno ovviamente predisposte alcune deviazioni per ridurre i disagi agli automobilisti.