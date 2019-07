In via Laghetto a Merate è arrivata la luce. “Vivo qui da 23 e non l’ho mai vista illuminata…” ha rivelato un residente, che ci ha inviato la foto di quella che è una piccola ma importante novità per questa zona della frazione di Brugarolo.

Via Laghetto, ecco la luce

Non è parso vero ai residenti di vedersi accendere i lampioni in via Laghetto. Nella serata di oggi, lunedì, ecco la novità che sicuramente fa felice di chi abita, visto che è noto che l’illuminazione pubblica è sicuramente qualcosa che migliore la percezione della sicurezza. Sia stradale, visto che in via Laghetto ci passano ogni giorno e sera parecchie automobili, ma anche per quanto riguarda eventuali malintenzionati.