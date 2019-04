Digitalizzazione, industria 4.0, globalizzazione, formazione, rapporto tra scuola e industria, nuove e vecchie professioni, il ruolo dell’agricoltura. Sono questi i temi che saranno affrontati nei convegni che precedono le Veglie di preghiera con i lavoratori nelle sette Zone pastorali della Diocesi di Milano, lungo l’intero mese di aprile.

Veglia per il Lavoro a Merate con l’arcivescovo Delpini

Martedì 30 aprile alle 21 nella Parrocchia S. Pietro Apostolo in piazza San Pietro 5, a Sartirana di Merate l’arcivescovo Delpini presiederà una veglia di preghiera. “L’Arcivescovo Mario Delpini, dopo aver celebrato lo scorso anno la sua prima Veglia per il Lavoro presieduta come Arcivescovo di Milano presso una università milanese, ha rilanciato l’iniziativa in ogni zona pastorale della Diocesi – spiega don Walter Magnoni, responsabile del servizio per la Pastorale sociale e del lavoro -. Si è pensato pertanto di proporre, in preparazione a ciascuna veglia, anche una riflessione appropriata, nella modalità del convegno.Riflettere e pregare per la realtà del lavoro nel nostro territorio non è facile. Questa articolata proposta diocesana si affaccia su una stagione piena d’incertezze sul futuro di tanti lavoratori. Si parla ancora troppo spesso di un’Italia che non cresce, dove i giovani stanno vivendo un tempo gravato di eccessivo precariato”.