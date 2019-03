Festa della donna con lettura di poesie femminili venerdì scorso a Cernusco Lombardone.

Festa della donna “poetica” a Cernusco

Ha avuto per filo conduttore la poesia e la letteratura femminile la festa della donna organizzata venerdì scorso dall’Auser. Nei locali gestiti dall’associazione in piazza della Vittoria a Cernusco un folto gruppo di donne si sono riunite per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento musicale ma soprattutto della poesia. Particolarmente toccanti sono state le letture sul tema “Le donne nel Romanzo i Promessi Sposi”. Presente alla festa anche il presidente Auser Giovanni Gargantini.