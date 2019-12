Il Partito Democratico di Merate organizza una serata dal titolo “Una bomba alla democrazia: Piazza Fontana 50 anni dopo”. La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 11 Dicembre alle 21 nella Sala Civica di Merate. Il titolo prende spunto dal progetto universitario “Una bomba alla democrazia” che sarà presentato da tre studenti del III° anno di scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica: Federico Dusi, Enrico Bianchi, Eleonora Maria Belenghi. La chiave di lettura utilizzata è innovativa e legata a un’interpretazione di quella strage in relazione alla democrazia odierna.

LEGGI ANCHE #Autunnocaldo in mostra a Lecco

Perché è così dannatamente attuale Piazza Fontana?

Questa è la domanda che ci poniamo e da cui sono partiti 18 studenti dell’Università Cattolica di Milano, sotto la guida del professore Paolo Colombo, docente di storia contemporanea e storia delle istituzioni.

Sono passati esattamente 50 anni da quel terribile venerdì 12 dicembre del 1969. C’è chi l’ha vissuta in diretta, chi ne ha avuto notizia subito o in differita e c’è chi ne ha sentito solo dei racconti o l’ha studiata a scuola. Per tutti, è comunque un passaggio tanto fondamentale quanto drammatico della storia e della crisi dello Stato italiano.