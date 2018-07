Eclissi lunare vista più da vicino. Un’iniziativa, organizzata dal Comune di Colle Brianza in collaborazione con il Gruppo Astrofili Villasanta, per permettere a chiunque di osservare la Luna rossa più da vicino. Lo spettacolo offerto dal cielo nella serata di venerdì 27 luglio ha fatto rivolgere il naso all’insù a numerosi appassionati e curiosi.

Eclissi lunare osservata con i telescopi

È successo anche a Colle Brianza, dove in particolare l’eclissi lunare è stata l’occasione perfetta per effettuare un “tuffo nel cielo”. Presso la sede degli Alpini, nel piazzale Donatori di sangue, è stata infatti allestita la strumentazione necessaria per “avvicinarsi” il più possibile alla Luna rossa. Sono stati gli esperti astrofili e astronomi Mirko Beretta e Giovanni Casiraghi, del Gruppo Astrofili Villasanta, a posizionare tre grandi e potenti telescopi al centro della piazza, per permettere così a tutti gli interessati di osservare dal vivo lo spettacolo dell’universo.

Lezione di astronomia all’aperto per tutti

Lo stesso Mirko Beretta (residente a Colle Brianza) ha incontrato già nel pomeriggio un nutrito gruppo di bambini per poter spiegar loro cos’è un’eclissi, oltre a permettere anche ai più piccoli di osservare il sole più da vicino, puntando il telescopio verso il cielo. Si è trattato dunque di una vera e propria lezione di astronomia all’aperto. Mentre invece la sera dalle ore 20.30 una folta schiera di persone, circa centinaia, è accorsa per ammirare i vari pianeti, tra cui Giove, Saturno, Marte, Venere e naturalmente anche la Luna. Molti bambini sono rimasti affascinati dalle attrezzature e anche tanti adulti si sono messi in fila per aspettare il proprio turno e “tuffarsi” così nella meraviglia dell’universo.

Un’iniziativa ben riuscita che ha riscosso successo

Presente alla serata anche il sindaco Marco Manzoni, che ha ringraziato il Gruppo Astrofili Villasanta per l’organizzazione e il gruppo Alpini Campanone che ha messo gentilmente a disposizione la sede per lo svolgimento dell’iniziativa, oltre che per aver preparato un piccolo e gustoso rinfresco per tutti i partecipanti.