Seicentocinquanta podisti alla camminata del 1° maggio

In tantissimi hanno preso parte questa mattina alla tradizionale camminata del 1° maggio organizzata dalla società sportiva dell’oratorio di Sartirana a Merate. Ben 657 persone di tutte le età, complice la splendida giornata di sole, sono andate alla scoperta degli angoli più suggestivi della frazione lungo un percorso di oltre 10 chilometri.

Tra i podisti anche i candidati alle amministrative

Tra i partecipanti a Quater pass adrè al lac c’era non solo il sindaco di Merate, Andrea Massironi, che non ha mai perso un appuntamento, ma anche il candidato sindaco della lista Più Prospettiva, Massimo Panzeri, e il candidato di Cambia Merate! Aldo Castelli con diversi esponenti delle rispettive liste. Al termine della splendida passeggiata in molti hanno poi deciso di fermarsi in oratorio e di pranzare all’aria aperta grazie ai gustosissimi piatti preparati dall’infaticabile gruppo cucina.