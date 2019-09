Un importante intervento risolverà gli annosi problemi di via Forlanini a Novate. L’ufficio tecnico del Comune sta progettando infatti un restyling completo volto a fornire all’intero tratto stradale tutti i sottoservizi necessari, così come illuminazione, asfaltatura e caditoie.

Soddisfatti i residenti di via Forlanini

«Come residente e come consigliere comunale non posso che essere contentissimo. Si conclude una lunga vicenda iniziata più di quindici anni fa – ha spiegato Paolo Centemero, capogruppo di maggioranza e residente proprio in via Forlanini – Finalmente la via è stata dichiarata pubblica e comunale. Perciò il Comune di Merate deve provvedere alla sistemazione. E già da alcuni mesi ci stiamo impegnando su questo fronte». A livello di tempistiche, entro fine anno si pensa di terminare la fase progettuale. I lavori dovrebbero quindi iniziare e concludersi durante la prossima primavera. «Non abbiamo certezze: il tempo è sempre ipotetico anche perché si tratta di un lavoro importante e da affrontare per bene una volta per tutte. Non parliamo soltanto di una semplice asfaltatura – ha continuato Centemero – Una delle priorità, infatti, è legata ai problemi del maltempo. Con gli ultimi temporali “monsonici” la strada, ogni volta, si è praticamente allagata. Valanghe di detriti e di acqua si riversano a valle verso via Ca’ dei Monti scendendo dalla parte alta che sfocia su via Belvedere. Questo è uno dei motivi per cui i lavori di sistemazione sono tanto urgenti quanto inevitabili».