Anche quest’anno Aido Lecco e Ana Lecco erano presenti al concerto in ricordo di Don Carlo Gnocchi ideato dalle sezioni lecchesi dei donatori e degli alpini.

Aido e Ana per ricordare Don Gnocchi

Non potevano mancare nemmeno le due Associazioni all’appuntamento con il ricordo di Don Carlo Gnocchi, nel decennale della Sua Beatificazione, che quest’anno ha fatto tappa al Teatro dell’Oratorio di Verderio. Il salone si è riempito dai residenti del paese che sono accorsi per omaggiare la figura del prete oltre che ascoltare il canto dei tre cori alpini: Coro Stelutis di Brivio, i Picett del Grenta di Valgreghentino e infine il Coro Ana dell’Adda di Olginate.

Una serata di ricordo, ma anche di riflessione

Oltre 200 persone hanno in silenzio assistito alla proiezione del filmato che ripercorre la vita del Beato, e durante gli intervalli tra un coro e l’altro, l’intervento del dott. Paolo Aseni che ha invitato tutti i presenti a riflettere circa la possibilità di donare gli organi, al termine il Capogruppo della Sezione Ana di Lecco ha portato i suoi saluti. Un appuntamento semplice per non dimenticare l’importanza della solidarietà.