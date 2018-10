Truffe on line: ormai non si contano quasi più. L’ultimo allarme riguarda false email in arrivo dall’Inps e messaggi che avvisano di un blocco delle carte BancoPosta e Postpay da parte della Polizia Postale.

Truffe on line: false email dell’Inps

L’istituto di previdenza ha rilevato diversi tentativi di truffa ai danni degli utenti: alcuni hanno preso la forma di false email aventi a oggetto rimborsi contributivi, altri di telefonate da parte di sedicenti funzionari Inps che comunicavano la restituzione all’utente di somme non dovute. In tutti i casi, il fine fraudolento è quello di ottenere dati bancari e personali. L’Istituto ha già segnalato tale fenomeno alle autorità competenti e invita i propri utenti a non dare seguito a nessuna richiesta che arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta.

BancoPosta e Postepay

L’avviso arriva dallo Sportello dei Diritti che in queste ore ha diffuso un’allerta relativa ai clienti BancoPosta e Postepay. A loro sarebbero indirizzati dei messaggi truffaldini: “La tua carta è stata BLOCCATA su richiesta della POLIZIA POSTALE! avviso_urgente@poste.it (informabancoposta@sobol.com)”, recita il messaggio. L’intento è quello di invitare l’utente a controllare la situazione del proprio conto o della propria carta di pagamento o di credito per poter accedere abusivamente alle sue posizioni contabili. Dallo Sportello dei Diritti sottolineano di cancellare immediatamente il messaggio senza rispondere.

Come sottolineato anche da un post pubblicato pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ” “La PoliziaPostale non svolge questo tipo di attività e tanto meno in queste modalità. Diffidate da questi messaggi”.

