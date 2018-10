Come racconta laMartesana.it, rima della tragedia ferroviaria che il 25 gennaio portò alla morte di tre persone e al ferimento di altre 46 a Pioltello, ci furono degli avvisi sulla pericolosità della tratta. Ben quattro. Questo quanto traspare dalla relazione presentata Dall’Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf).

Tragedia ferroviaria che poteva essere evitata?

Stando a quanto riportato nella relazione annuale dell’Ansf, nel corso del 2017 c’erano già stati quattro deragliamenti che dovevano far riflettere sullo stato manutentivo delle tratte ferroviarie lombarde. Uno di questi, tra l’altro, avvenne proprio a Pioltello. Stando a quanto emerge dal documento, a seguito di quegli episodi furono inviate delle note all’ente gestore affinché intervenisse in maniera concreta per migliorare lo stato manutentivo e i controlli sulle linee.

