Nel mese di dicembre 2019 i treni di ben 25 direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Lo fa sapere Trenord in una nota in cui comunica a chi spetta il Bonus marzo 2020.

LEGGI ANCHE Guasto ad uno scambio: i treni viaggiano su un binario solo

Treni, ecco le 25 line peggiori: la prima e la seconda sono “lecchesi”

Tra le linee che non rispettano gli standard qualitativi figurano ben quattro lecchesi ovvero la Lecco – Molteno – Monza – Milano, Lecco – Molteno – Como, Lecco – Bergamo – Brescia e Lecco – Carnate – Milano. Per altro due di queste linee sono in assoluto le peggiori. La medaglia d’oro, che in questo caso tutto è tranne che un vanto è la Lecco Carnate Milano con un indice di affidabilità dell 11,61% (a fronte dello standard che dovrebbe essere 5%), seguita dalla Lecco-Molteno Como con il 10,20%

Treni, ecco a chi spetta il Bonus marzo 2020

Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l’abbonamento mensile di marzo 2020 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Per l’attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, si invita a consultare la sezione ”Bonus” (Allegato 6) e “l’Art.40” delle Condizioni Generali di Trasporto Trenord [clicca qui].

Per consultare l’indice di affidabilità di tutte le direttrici del mese di dicembre 2019 clicca qui.