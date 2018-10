Treni e ritardi: pomeriggio di passione tra Como, Brianza e Milano, oggi 4 ottobre 2018. Grave incidente ferroviario a Mariano Comense dove una donna è stata urtata da un convoglio in transito.

Treni e ritardi

Una donna è stata gravemente ferita nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Mariano Comense. Come riporta GiornalediComo.it, una marianese di 63 anni stava attraversando il passaggio a livello, quando è stata urtata dal treno in transito.

La donna è stata gettata a terra con grande violenza e per lei si è temuto il peggio. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense con l’automedica.

Traffico in tilt

L’incidente ha provocato gravi problemi di viabilità. I passaggi a livello sono infatti rimasti chiusi, determinando lunghe code che richiederanno tempo per essere smaltite. Bloccato anche il traffico ferroviario lungo la tratta Mariano/Camnago-Seveso-Milano e Asso-Seveso-Milano.

Problemi diffusi

Possibili ritardi fino a 35 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto, di competenza RFI, ad un passaggio a livello che si è verificato tra le stazioni di MONZA e CARNATE USMATE sulla Lecco-Carnate-Milano.