Ci sarà l’allerta meteo per il vento forte, la pioggia ci ha reso la giornata poco piacevole, l’estate di san Martino quest’anno è saltatae il freddo è qui che ci si insinua nelle ossa…. tutto vero, per carità, ma lo spettacolo che ci è stato offerto stasera, martedì 12 novembre 2019, dal cielo, con un tramonto infuocato è davvero impagabile.

Tramonto infuocato: che spettacolo!

Lo ben dimostra la foto di copertina che è stata scattata a Merate e poi pubblicata sui social dal meratese Franco Crippa. Un cielo rosso fuoco, con sfumature a dir poco suggestive. Sicuramente chi ha avuto la fortuna di ammirare questa visione, si è riconciliato anche con una giornata di affanni.

Rosso di sera, bel tempo si spera…

Rosso di sera, bel tempo si spera… dice la saggezza popolare. Ma come saranno le previsioni meteo? Secondo Arpa Lombardia domani mattina condizioni generalmente instabili, più marcate sui settori orientali. Dal pomeriggio di mercoledì sino alle prime ore di giovedì è atteso un relativo miglioramento sulla regione grazie a una circolazione più secca e occidentale. Nel corso della mattinata di giovedì una nuova perturbazione atlantica si approfondirà sul Mediterraneo Occidentale, determinando un peggioramento delle condizioni e instabilità in particolare sui settori occidentali. Venerdì mattina tale perturbazione, spostandovi verso est, coinvolgerà tutta la regione, determinando diffusa instabilità; con temporanea attenuazione dei fenomeni dai quadranti meridionali in serata. Sabato residui fenomeni in particolare sui settori occidentali e alpini, tuttavia in tarda serata nuovo peggioramento a partire dai settori meridionali, in estensione a tutta la regione nella giornata di domenica.