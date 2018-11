Il torneo di burraco benefico è previsto per questa sera, alle 20. L’appuntamento è alla sede di via Campi, a Merate.

Il torneo di burraco benefico si pone un obiettivo

Con il contributo del ricavato della serata, l’associazione si pone un obiettivo importante: l’acquisto di un defibrillatore. Una scelta ponderata e sintomatica dell’attenzione che da sempre Casa Amica Merate s’impegna a garantire, sopratutto nei confronti degli individui meno fortunati.

La prenotazione all’evento è fortemente consigliata. Chi si cimenterà nel gioco potrà inoltre godere di un clima di convivialità. Un ricco buffet, infatti, aspetta di essere consumato in compagnia, tra amici, volontari o anche semplici visitatori.

Casa Amica Merate, da 30 in prima fila nel sociale

La onlus è stata fondata nel 1987, per dare sostegno alle persone diversamente abili. Casa Amica Merate è una cooperativa sociale disciplinata secondo i principi della mutualità con lo scopo primario di favorire l’integrazione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone fragili. L’associazione è stata per oltre un ventennio un luogo di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Si è sostenuta unicamente grazie alla produzione e ad un attento utilizzo dei proventi economici che hanno consentito di realizzare la costruzione dell’attuale sede di via Campi.

Un’iniziativa particolarmente significativa, perseguita dall’associazione, s’intitola “Fare impresa a sostegno del sociale”. Questa è stata resa possibile da un accordo stretto con una multinazionale, l’azienda Elemaster SpA di Lomagna, che ha acconsentito a trasferire cicli di lavorazione per appalti altamente tecnologici, nella sede di Casa Amica Merate. Ora l’azienda è partner sociale e sostenitrice dell’associazione.