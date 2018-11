Torneo di burraco nelle scuole elementari di Osnago, in via Matteotti. L’appuntamento è per domenica 25 novembre.

Torneo di burraco con Fare Salute

E’ fissato per domenica 25 novembre il torneo di burraco organizzato da FareSalute onlus. La manifestazione si svolgerà dalle ore 14 presso le scuole elementari di Osnago, in via Matteotti. La quota d’iscrizione è di 15 euro a persona. Per informazioni e iscrizioni, contattare Raffaella al 333 3533 271 entro giovedì 22. Giudice arbitro federale sarà Giuseppe Volpini. Omaggio di benvenuto e premi per tutti i partecipanti. A seguire, ricco buffet con apericena.