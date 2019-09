Rivista In Salute: sull’ultimo numero, tanti consigli utili per mantenersi in forma con l’arrivo dell’autunno!

IN EDICOLA DA LUNEDI’ CON IL GIORNALE DI LECCO E DA MARTEDI’ CON IL GIORNALE DI MERATE!

Nell’ultimo numero “autunnale”

Su inSalute di questo mese, tutto su come mantenersi in forma, compresi i consigli utili per uno stile di vita ideale per ritrovare la linea.

E poi, per i ragazzi, i suggerimenti per un ritorno sui banchi con la schiena dritta (letteralmente) e un focus su vaccini e prevenzione a proposito dei mali di stagione.

Dieta, musica e mali di stagione

Non è finita, perché in fatto di dieta vi sveliamo come calcolare le calorie e tanti altri “segreti” (per esempio, sapete cos’è l’indice di massa corporea?).

E poi ancora, la musica per migliorare la salute dei ragazzi, oltre ai giochi di squadra!

Sui mali di stagione, infine, ampio servizio dall’antipaticissima bronchite all’influenza, in cui vi spieghiamo anche tutto quello che c’è da sapere sulle vaccinazioni.