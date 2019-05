Torna anche quest’anno il Memorial Tosco, torneo di calcio a 7 volante dedicato alla memoria di Maurizio Brivio scomparso nel 2013 a causa di una malattia risultata implacabile.

Domenica c’è il Memorial Tosco

L’evento, giunto quest’anno alla sesta edizione, ripercorrerà le orme della fortunatissima edizione 2018 con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca dell’ospedale San Raffaele.

Il torneo, che ha ormai preso il nome «Un goal per la ricerca», è organizzato dall’associazione Amici di Tosco costituitasi con finalità benefiche in memoria del compianto Maurizio Brivio e si terrà allo stadio Idealità a La Valletta Brianza nella giornata di domenica 2 giugno. L’ingresso è libero e durante lo svolgimento del torneo sarà attivo il servizio bar e cucina e ci saranno momenti di intrattenimento.

Raccolta fondi per il San Raffaele

La finalità è benefica: lo scorso anno l’associazione, grazie al contributo dell’Ars Rovagnate, di amici e sponsor era riuscita a raccogliere ben 28mila euro per il progetto «Biobanca», consegnati ai medici del San Raffaele per la ricerca sui tumori. L’associazione è ormai diventata una realtà solida e lo scorso mese di novembre, per celebrare la sua fondazione ufficiale, ha richiamato a sé tutti gli amici e gli sponsor in una cena di gala che è stata l’opportunità per raccogliere ulteriori fondi e rinforzare le relazioni sul territorio.