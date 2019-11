“Fra i battiti del tuo cuore” è il breve racconto scritto da Beatrice Proserpio sulla toccante esperienza di vita vissuta insieme a suo marito Saverio. Insieme, infatti, hanno affrontato la malattia e il trapianto di cuore di Saverio, uomo pieno di vita che non si è mai arreso e che ha sempre combattuto per vivere.

Torna alla vita dopo il trapianto di cuore: Beatrice racconta la storia del marito Saverio

Dopo le numerose cure e i molteplici ricoveri presso la Cardiologia di Merate che lo hanno portato ad affrontare un trapianto di cuore presso l’Ospedale Niguarda, oggi Saverio è stato preso in carico dagli specialisti della Cardiologia del Mandic di Merate che monitorano costantemente il suo benessere e con i quali si è instaurato un profondo legame di stima e amicizia. Beatrice e suo marito si racconteranno venerdì 15 novembre 2019 alle 14.30 proprio nell’ospedale di Merate. Durante l’incontro sarà presente anche Stefano Maggiolini, Primario della Cardiologia meratese, che farà il punto sull’attività cardiologica del Mandic.

“Fra i battiti del tuo cuore”

“Fra i battiti del tuo cuore” non poteva essere diverso il titolo che Beatrice Proserpio, residente a Barzanò, ha scelto per il suo libro. Un volume di poche pagine, in realtà, ma ricco di parole profonde. Scritte dall’anima di una donna, di una moglie, che ha vissuto insieme al compagno di vita la caduta, nella malattia, e la risalita, con il trapianto e le cure che hanno funzionato.

Un inno alla vita e all’amore dopo il trapianto di cuore

Beatrice Proserpio ha raccontato del percorso che Saverio Lamari, oggi suo marito, ha seguito per guarire dalla cardiopatia dilatativa che non gli permetteva di vivere una vita serena. Gestita, fino a quando è stato possibile, con un defibrillatore sottopelle e con l’assunzione di farmaci speciali una volta al mese. Gli scompensi e le infezioni avevano poi reso necessario il trapianto di cuore. Avvenuto l’8 novembre del 2016. Quel trapianto ha donato a Saverio una seconda vita. Celebrata a distanza di qualche mese convolando alle nozze con la sua Beatrice, prima il 25 marzo 2017 in Comune, poi il 25 settembre dello stesso anno in chiesa.

Lieto fine

Il diario di Beatrice è un inno alla vita. Al non perdere mai la speranza, neanche di fronte alle difficoltà più grandi. “Mi piacciono le storie a lieto fine – aveva raccontato beatroce lo scorso anno al gornale – E anche quello della nostra, alla fine, lo ha avuto. E’ stato liberatorio poter raccontare in un libro tutte queste emozioni e poterle condividere con parenti e amici. Oggi Saverio sta bene, gli ultimi controlli sono andati alla grande. Questa esperienza gli ha regalato la gioia di festeggiare due volte all’anno: il compleanno “vero” e quello del trapianto. Perché di fatto è proprio nato una seconda volta”.