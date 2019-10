Sabato 5 ottobre i volontari di Adotta una Famiglia saranno a Osnago in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

Torna a Osnago la raccolta alimentare di Adotta una Famiglia

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. “Questo mese abbiamo necessità soprattutto di olio (d’oliva e di semi), caffè, tonno, zucchero e farina” spiegano promotori della raccolta alimentare. 2 Dall’inizio della raccolta a novembre 2011 sono stati raccolti oltre 80mila euro in alimenti a favore degli osnaghesi in difficoltà, soprattutto famiglie con minori. Gli alimenti raccolti vengono integrati con i prodotti provenienti da Unione Europea e Banco Alimentare. Lo scorso mese la raccolta è stata di oltre mille euro , tornando sui livelli che raggiungevamo in Coop e Conad: di questo ringraziamo i generosi donatori”.

In occasione della Giornata Nazionale del Dono (4 ottobre) i volontari offriranno ai donatori che porteranno qualche alimento presso il punto di raccolta un piccolo dono, come segno di ringraziamento.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto tra Comune e Parrocchia di Osnago