Terminati dopo circa un anno i lavori di connessione degli acquedotti di Cernusco Lombardone e Montevecchia, iniziati nel luglio 2018. Il progetto ha visto la realizzazione delle opere necessarie al potenziamento di un tratto della condotta di adduzione nei Comuni di Merate e Cernusco Lombardone oltreché la posa di un nuovo tratto in acciaio che unisce l’acquedotto di Cernusco Lombardone alla già esistente rete di Montevecchia.

Terminati i lavori alla rete acquedotto di Cernusco Lombardone e Montevecchia

Parte dei lavori necessari alla connessione delle reti degli impianti di Cernusco Lombardone e Montevecchia sono stati realizzati nel corso degli anni passati, sia tramite interventi di manutenzione straordinaria che in concomitanza alla realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile tra i due comuni. Il progetto ha un valore complessivo che supera i 970.000 Euro e aumenterà l’efficienza di entrambe le reti, garantendo maggior affidabilità del servizio sia in termini di erogazione che di stabilizzazione della pressione, evitando le carenze idriche verificatesi in passato nel territorio interessato dalle opere. Con l’inizio dell’autunno si provvederà all’asfaltatura definitiva delle vie interessate dagli interventi, una volta concluso il necessario periodo di assestamento degli scavi.