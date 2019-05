Anche il Team Lingue Merate, Como e Lecco ha partecipato all’evento delle “eccellenze” dell’International House World Organisation che si è tenuto a Catania a inizio mese.

Team Lingue protagonista a Catania

International House World Organization, l’organizzazione internazionale nata nel 1953 e rinomata, in tutto il mondo, per gli elevati standard di qualità e serietà richiesti alle scuole di lingue associate ha organizzato quest’anno in Italia un doppio evento internazionale: la IH Study Abroad Conference 2019 e la IH Directors’ Conference 2019, un’occasione unica per investire in formazione e condividere esperienze. International House World Organization è una rete di scuole di lingue che copre 50 Paesi in tutto il mondo. “Promuovere l’eccellenza nell’insegnamento delle lingue grazie al networking assume un grande valore sociale ed economico ed è sempre più importante far parte di una “rete” di questo tipo. Anche se un network è già costituito, ad ogni nuovo elemento che si aggiunge, aumenta sia l’importanza della rete stessa che la visibilità del singolo individuo”, dice Fabio Sgotto – direttore di International House Team Lingue Merate, Como e Lecco. Nei giorni 2-3 maggio, si è tenuta la IH Study Abroad Conference che è stata dedicata ai rappresentanti delle scuole IH e agli agenti di studenti internazionali, arrivati da ogni parte del mondo. Si è trattato di un evento formativo grazie alla presenza di eminenti relatori come Nicola Lutz – Director of Study Travel at No Fluff, Londra.