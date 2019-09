Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno Netweek vuole festeggiare i nonni con i suoi lettori.

Torna per il secondo anno la nostra simpatica iniziativa “Tanti Auguri Nonni”. Un modo originale con cui i nipoti, di qualunque età, potranno sorprendere i propri nonni. Un gesto semplice ma carico di affetto e stima, che si meriterà la prima pagina!

Gli auguri sul giornale

La partecipazione all’iniziativa è semplice e gratuita, come l’anno scorso. E’ già attivo il sito www.tantiaugurinonni.it: cliccando su “INVIA SUBITO LA FOTO!” si potrà caricare l’immagine dei nonni con i nipoti e scrivere una dedica speciale per loro (fino al 26 settembre).

Poi foto e dedica verranno pubblicate in occasione della festa, sul Giornale di Lecco di lunedì 30 settembre 2019 e sul Giornale di Merate di martedì 1 ottobre 2019.

Nonni da prima pagina

Ma non finisce qui, perché questi auguri valgono doppio! Oltre alla pubblicazione sul giornale si riceverà via mail, l’1 ottobre, la prima pagina del giornale personalizzata con la foto inviata tramite il sito. Un dolce regalo da incorniciare e appendere in bella vista.

Non perdiamo questa originale occasione per esprimere tutto l’affetto ai nostri cari nonni e la riconoscenza per tutto quello che fanno e rappresentano.

Perché festeggiamo i nonni

La Festa dei Nonni si celebra da anni il 2 ottobre, Festa degli Angeli Custodi, data significativamente scelta più di dieci anni fa per celebrare quanti, nell’ambito familiare, accudiscono con amore e dedizione bambine e bambini.

I nonni in Italia sono 12 milioni. Fra questi, più di tre milioni, secondo quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti pubblicata l’anno scorso, si occupano tutti i giorni dei nipoti, integrando il reddito familiare dei figli con la propria eccedenza mensile di denaro proveniente dalle pensioni.

Il 35% guarda ai nonni come un valido aiuto per seguire i bambini fuori dall’orario scolastico. Il 17% ne apprezza i consigli e l’esperienza, mentre il 4% si avvantaggia del loro sostegno lavorativo a livello domestico. La presenza dei nonni viene considerata positiva anche per il contributo affettivo e sociale che ogni giorno offrono.

Questi dati ci confermano quanto i nonni siano un tesoro per la famiglia. Un motivo ulteriore che ci spinge a riproporre la nostra iniziativa “Tanti Auguri Nonni”. E siamo certi di fare un regalo gradito ai lettori, come ci hanno testimoniato l’anno scorso i tanti messaggi entusiasti e pieni di gratitudine per la bellissima sorpresa, da parte sia dei nipoti che dei nonni.