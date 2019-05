Ieri è stata la volta del Giornale di Lecco e oggi l’amore riempie il Giornale di Merate. Migliaia di bambini ringraziano le loro mamme per tutto quello che fanno per loro. Messaggi e disegni colmi di amore e tenerezza, capaci di strapparti un sorriso che sale dal cuore: li trovate tutti sul Giornale di Merate

Festa della Mamma

Sul Giornale di Merate in edicola da oggi,martedì 7 maggio ( Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store) potete leggere, in un bellissimo inserto di 56 pagine, quasi 6000 messaggi di auguri dedicati dai bimbi di oltre 50 scuole del territorio alle loro mamme. Nelle pagine anche le bellissime foto delle mamme!