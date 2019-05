A volte una notizia può essere… anche una semplice immagine. Che trasmette emozioni più di tante parole. Come il super doppio arcobaleno che questa sera, martedì 28 maggio 2019, è stato visto (e immancabilmente fotografato) da decine di persone, dal Meratese e dall’Isola bergamasca all’ora del tramonto (in copertina, visto da Montevecchia). Novello protagonista su Instagram e Facebook, il doppio arco è durato per circa una decina di minuti – tantissimo – e con un’intensità cromatica e a livello di luminosità davvero rare.

Eccolo, immortalato da Villa d’Adda: