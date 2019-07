Buon cibo, una discreta varietà di prodotti, molta gente ma code molto “snelle”. La prima serata dello street food organizzato da Comune e Pro Loco e proposto da Eatinero, si è rivelata un grande successo. Un’iniziativa che continuerà anche oggi e domani.

Street food a Brivio

Gli stand di «Eatinero» si snodano sul Lungo Adda Monfalcone per tutta la serata di oggi, sabato, e per tutta la giornata di domani, domenica 21 luglio. Prodotti di qualità, cucinati al momento, con diverse “chicche” gastronomiche provenienti da diverse zone d’Italia (dal vitello piemontese alle tigelle…). Tra le curiosità c’è senza dubbio il Birrabus, un ex scuolabus dell’89: un vero e proprio truck che spina la bellezza di trenta diverse birre provenienti da micro-birrifici artigianali italiani. “Con gli uffici abbiamo dedicato molto tempo ad analizzare tutte le potenziali criticità di un evento di questa tipologia, e pianificare la miglior soluzioni” ha commentato un soddisfatto sindaco Federico Airoldi dopo la prima serata.

Foto tratte dalla pagina Facebook di Eatinero