Ponte sopra la ferrovia: stop ai maxi camion

La decisione, che riguarda la Strada provinciale 342 dir, è stata assunta da Villa Locatelli che ha predisposto una apposita ordinanza che è entrata in vigore nella serata di oggi, venerdì 29 marzo 2019. Ad essere banditi sono i camion con massa superiore alle 44 tonnellate. Il provvedimento assunto dall’Amministrazione provinciale arriva dopo che Rfi ha comunicato all’ente la non concessione dell’autorizzazione del transito per i trasporti eccezionali. Ciò tanto per la sicurezza stradale quanto per quella ferroviaria.

