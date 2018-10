Dalle 6 ad almeno fino alle 9,30 non c’è tattica o strategia che tenga. Code e incidenti sono all’ordine del giorno. Prendere la Statale 36 Valassina in qualsiasi suo innesto, soprattutto in direzione Sud (verso Monza e Milano) rappresenta di fatto un vero e proprio incubo, come racconta Luigi Costanzo dalle pagine virtuali di GiornalediMonza.it.

Statale 36 Valassina da incubo

Più che l’orario, conta una sola cosa per evitare crisi di nervi e code chilometriche: un colpo di fortuna, per non usare un’altra più colorita espressione. La variabile incidenti rischia poi di creare scenari quasi apocalittici e di trasformare in una vera e propria impresa il raggiungimento delle sedi di lavoro o di studio. Non va meglio di sera, tra le 18 e le 20,30 (questa volta in direzione Nord, al rientro verso casa dei pendolari).

Qui uno degli ultimi incidenti che si è verificato sulla SS36 con code dal pomeriggio fino a sera inoltrata: Statale 36 bloccata per ore per un camion ribaltato che ha perso il carico FOTO

Make up, sigarette, cellulari, giornali e…libri

Come detto, molto dipende anche dal comportamento al volante della gente: lanciando uno sguardo al “pendolare medio” alle prese ogni giorno sulla Statale 36 si vede tutto e di più: donne impegnate nel trucco, uomini e donne indistintamente impegnati in conversazioni telefoniche o, peggio, a “messaggiare” sui cellulari, addirittura gente intenta a leggere il giornale o romanzi “Harmony”.

Tra traffico e poca civiltà

Tanto, molto, dipende anche dal senso civico della gente: macchine di piccola cilindrata perennemente in corsia di sorpasso a velocità modeste, camion e furgoni, per non parlare delle non rare volte in cui ci si imbatte addirittura in pullman presenti sulla corsia in teoria più veloce. Gli stessi automobilisti chiedono da tempo di fatto un giro di vite…contro se stessi. In tanti chiedono controlli da parte della Polizia stradale per mettere al bando gli incivili del volante.

