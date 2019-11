Uno spettacolo sulla Costituzione, per conoscerne la storia e ritrovare il senso delle sue parole. E’ questo il senso dell’evento che si terrà domani, 27 novembre, alle 21 nell’auditorium del Municipio di Merate.

Spettacolo sulla Costituzione in auditorium

Il Comitato meratese per la difesa e l’attuazione della Costituzione e l’associazione “III atto” di Calco presentano lo spettacolo gratuito “Dov’è nata la nostra Costituzione… ritrovare il senso delle parole”. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Merate, sarà interpretato da Luca Sironi, Filippo Magrin, Fabio Cogliati e Chiara Papini, per la regia di Roberto Carusi, con testo di Ercole Ongaro e allestimento scenico di Franco Perego. Un appuntamento imperdibile, per ragionare sul documento fondante del nostro Stato.