Special Guest: Irama al Globo di Busnago. Un migliaio di fan in coda per il tradizionale firma-copie di Filippo Maria Fanti, in arte Irama. Il cantante vincitore dell’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», il talent show di Canale 5, giovedì 25 ottobre è stato ospite del Centro commerciale Globo di Busnago.

Irama al Globo per il firma-copie

Lacrime di gioia e un vortice di emozioni per un migliaio di ragazzine che, già dalle prime ore del pomeriggio, si sono messe in fila in attesa di conoscere da vicino il proprio idolo musicale. Accompagnate dai genitori e munite di apposito pass distribuito dallo staff del Centro commerciale al fine di gestire al meglio l’afflusso, hanno atteso il proprio turno per salire sul palco, debitamente allestito in Piazza delle Colonne, e poter così sia farsi scattare la foto di rito con Irama sia farsi autografare il suo album. «Come centro commerciale – hanno dichiarato il direttore Ben Chiurlo e il vicedirettore Diego Torri – puntiamo sempre ad andare a intercettare gli artisti più famosi e in voga del momento, tra cui alcuni degli artisti che escono dai talent e che possibilmente li abbiano anche vinti. Questo genere di eventi rappresenta un punto di riferimento per la clientela under 20 o di piccoli fan accompagnati dai genitori e quindi anche per le famiglie».

Globo compie 25 anni: gli eventi in programma

Quest’anno il Globo spegne 25 candeline e si sta preparando in grande stile per festeggiare il suo quarto di secolo a novembre. Un anniversario ricco di eventi sia minori e collaterali sia di primo piano. «Novembre sarà il mese clou – ha rivelato Chiurlo – di tutto l’anno. Prima con gli eventi a tema Harry Potter, dal 15 al 18 novembre, in concomitanza con l’uscita del film “Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald”, abbiamo infatti cercato di riportare la Diagon Alley qui all’interno del centro commerciale. Fino ad arrivare all’ultimo weekend del mese, in cui si svolgeranno i festeggiamenti ufficiali per il 25esimo anniversario del Globo».