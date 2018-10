Le telecamere della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” hanno ripreso gli attimi prima della costituzione di Salvatore D’Apolito nella caserma dei carabinieri di Bergamo avvenuta venerdì sera della scorsa settimana. Il servizio andrà in onda questa sera, mercoledì, su Rai Tre alle ore 21.15.

Si è costituito venerdì, nella caserma dei carabinieri di Bergamo, Salvatore D'Apolito, il 50enne piastrellista villasantese, di origine foggiana. L'uomo era accompagnato dal suo legale Stefano Sorrentino.

L’uomo, il 27 settembre scorso a Negrone di Scanzorosciate, centro del Bergamasco, ha sparato sei colpi di pistola alla ex moglie, Flora Agazzi, 53 anni, ferendola gravemente.

La fuga è terminata

Il tentato omicidio è avvenuto, ricordiamo, due giovedì fa a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, nel giardino dell'abitazione di una signora anziana che veniva accudita dalla ex moglie di D'Apolito

Teatro del tentato omicidio, l’esterno di una villa di via San Pantaleone a Scanzorosciate, dove Agazzi lavorava da tempo come colf e come badante al servizio della padrona di casa, un’anziana di 83 anni.

Le sue condizioni di salute sono migliorate, ma, intanto Agazzi ha perso il papà